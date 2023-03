«Я потрясена ей». Эшли Джонсон, сыгравшая Элли в The Last of Us — о Белле Рамзи

Эшли Джонсон, сыгравшая Элли в обеих частях The Last of Us, дала интервью изданию Deadline и высказала своё мнение по поводу того, что её персонажа сыграла Белла Рамзи. Джонсон полностью поддерживает коллегу и радуется её успеху.

По словам Эшли, она действительно потрясена тем, что Рамзи смогла преподнести в персонажа что-то своё, что-то уникальное.

Было так приятно наблюдать за ней, потому что она очень хороша. Было много сцен, которые оживились ещё сильнее благодаря её таланту.

Джонсон подчеркнула, что на актёров, играющих известных персонажей, оказывается некое давление. Актриса считает, что Белла справилась с ним отлично.

Я потрясена тем, что она сделала. Я рада, что у неё есть возможность добавить в персонажа что-то своё. Я уверена, что на того, кто берёт на себя роль известного персонажа, оказывается давление. Думаю, Белла избавилась от него.

Сама Эшли Джонсон сыграла мать Элли в девятом и финальном эпизоде The Last of Us. Все девять серий можно посмотреть на HBO Max, но в России сервис не работает.