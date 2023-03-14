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«Фильм ощущается как эпопея». Критикам очень понравился «Джон Уик 4»

«Фильм ощущается как эпопея». Критикам очень понравился «Джон Уик 4»
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Вчера спало эмбарго на публикацию рецензий «Джона Уика 4», а критики уже поделились своими полными впечатлениями от картины. Большинство журналистов, посмотревших фильм, остались от него в полном восторге.

На агрегаторе Metacritic у боевика 77 баллов из 100 на основе 14 рецензий, а на Rotten Tomatoes фильм набрал уже 88% свежести — это отличные показатели.

Фото: Rotten Tomatoes

Фото: Metacritic

Оценки некоторых изданий

  • Uproxxx — 10/10
  • IGN — 10/10
  • The Playlist — 10/10
  • The Hollywood Reporter — 9/10
  • The Wrap — 8,8/10
  • Entertainment Weekly — 8,3/10
  • Variety — 8/10
  • Screen Daily — 6/10
  • The Guardian — 4/10

Критики сошлись на мнении, что из «Джона Уика 4» получился увлекательный и зрелищный боевик. По мнению журналиста IGN, лента получилась лучше всех трёх прошлых частей.

Это казалось невыполнимой задачей, но «Джона Уик 4» получился лучше своих предшественников — и в целом большинства боевиков последнего десятилетия. Фильм ощущается как эпопея, к которой Киану Ривз и Чад Стахелски шли с 2014 года.

А вот по мнению журналиста The Guardian, лента получилась слишком длинной и перенасыщенной событиями, из-за чего не успеваешь прицепиться к чему-то одному.

В фильме есть ненужное удлинение, когда Джон Уик очень много стреляет, стреляет и ещё раз стреляет. Растягивание расстраивает, потому что сюжет укладывается буквально в одно предложение: Уик должен защитить свою честь и победить нового злого босса.

Премьера боевика в России состоится 23 марта, в США ленту покажут 24 числа.

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