«Фильм ощущается как эпопея». Критикам очень понравился «Джон Уик 4»

Вчера спало эмбарго на публикацию рецензий «Джона Уика 4», а критики уже поделились своими полными впечатлениями от картины. Большинство журналистов, посмотревших фильм, остались от него в полном восторге.
На агрегаторе Metacritic у боевика 77 баллов из 100 на основе 14 рецензий, а на Rotten Tomatoes фильм набрал уже 88% свежести — это отличные показатели.
Фото: Rotten Tomatoes
Фото: Metacritic
Оценки некоторых изданий
- Uproxxx — 10/10
- IGN — 10/10
- The Playlist — 10/10
- The Hollywood Reporter — 9/10
- The Wrap — 8,8/10
- Entertainment Weekly — 8,3/10
- Variety — 8/10
- Screen Daily — 6/10
- The Guardian — 4/10
Критики сошлись на мнении, что из «Джона Уика 4» получился увлекательный и зрелищный боевик. По мнению журналиста IGN, лента получилась лучше всех трёх прошлых частей.
Это казалось невыполнимой задачей, но «Джона Уик 4» получился лучше своих предшественников — и в целом большинства боевиков последнего десятилетия. Фильм ощущается как эпопея, к которой Киану Ривз и Чад Стахелски шли с 2014 года.
А вот по мнению журналиста The Guardian, лента получилась слишком длинной и перенасыщенной событиями, из-за чего не успеваешь прицепиться к чему-то одному.
В фильме есть ненужное удлинение, когда Джон Уик очень много стреляет, стреляет и ещё раз стреляет. Растягивание расстраивает, потому что сюжет укладывается буквально в одно предложение: Уик должен защитить свою честь и победить нового злого босса.
Премьера боевика в России состоится 23 марта, в США ленту покажут 24 числа.
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