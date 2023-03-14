«Да, я действительно старею». Киану Ривз — о шутках вокруг своего «бессмертия»

Во время кинофестиваля SXSW прошёл показ «Джона Уика 4». После фильма на сцену вышли Чад Стахелски и Киану Ривз, сыгравший в картине главную роль. Фанаты закидали режиссёра и актёра вопросами, большая часть из которых коснулась фильма.

Стахелски и Ривз в свою очередь поблагодарили фанатов за интерес к фильму. Режиссёр подчеркнул, что «эта аудитория — лучшая во всём мире», а Ривз отметил, что все они — потрясающие.

Вы, ребята, потрясающие. Спасибо вам за такой опыт. Вы правда чертовски крутые.

Несмотря на вопросы по ленте, фанаты интересовались и жизнью Ривза. Один из людей спросил, стареет ли актёр вообще? Такие вопросы возникают из-за того, что в свои 58 лет актёр выглядит неплохо.

Да, чувак, я старею. Это происходит, возраст действительно приходит.

На вопрос о том, появится ли Ривз в «Балерине» с Аной де Армас, актёр ответил положительно, хотя и пытался уклониться от ответа. Более того, Киану не забыл про вторую часть «Константина». По словам Ривза, он пытается добиться, чтобы над лентой уже начали работать.

«Джона Уика 4» начнут официально показывать в кинотеатрах России с 23 марта.