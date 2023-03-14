Загрузить ремейк Resident Evil 4 можно будет за два дня до релиза

Журналисты издание Twisted Voxel сообщили, что в PS Store обновила информация о том, когда предзаказавшие ремейк Resident Evil 4 смогут его загрузить. Скачать игру предварительно можно будет 22 марта.

Предварительная загрузка будет осуществляться с предустановленным обновлением 1.02 для тех, кто купил цифровую копию игры. А тем, кто купил проект на диске, необходимо будет загрузить обновление в размере 4 ГБ.

Фото: Twisted Voxel

Ремейк Resident Evil 4 будет следовать оригинальному тайтлу, однако в игре появятся некоторые свежие элементы, чтобы разнообразить геймплей и даже сюжет. Ожидаются как минимум новые типы врагов и другие важные детали.

Релиз игры состоится 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. На Xbox One проект не выйдет.