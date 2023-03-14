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Российские учёные разработали новую технологию гибких экранов — такие прослужат 20 лет

Российские учёные разработали новую технологию гибких экранов — такие прослужат 20 лет
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Специалисты Санкт-Петербугского Политеха совместно с коллегами разработали новую технологию производства гибких экранов на основе полупроводников.

Утверждается, что дисплеи будут в три раза ярче OLED, которые сейчас используют в складных смартфонах, планшетах и на других устройствах, где можно изменить форму экрана. Кроме того, отечественная разработка более долговечна — такой дисплей прослужит до 20 лет.

Из минусов — такой экран дороже. Сейчас для производства гибких экранов используют органические материалы: это дешевле, но делает картинку не такой яркой, а сам дисплей через два-три года становится намного тусклее.

По словам экспертов, из-за повышенной стоимости технология пока актуальна лишь для некоторых сфер, однако сама концепция в дальнейшем может привести к созданию гибких экранов следующего поколения.

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