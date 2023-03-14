Новая версия CS:GO на Source 2 выйдет «буквально на днях» – датамайнер
Поделиться
Известный датамайнер Максим GabeFollower Полетаев сообщил, что Valve добавила упоминание движка Source 2 в предрелизную версию своего шутера Counter-Strike: Global Offensive.
Обычно это происходит за день-два до обновления, поэтому Полетаев считает, что совсем скоро разработчики представят новый вариант CS:GO.
Разработчики добавили Source 2 в DPR ветку (developers pre-release). Это, скорее всего, значит, что я ошибся на неделю, а обновление теперь выйдет БУКВАЛЬНО на днях.
В комментариях также напомнили, что чаще всего Valve выпускает апдейты для CS:GO в среду и четверг, что совпадает с предположениями GabeFollower.
Ранее о новой версии Counter-Strike сообщал журналист Ричард Льюис. По его словам, Valve работает над глобальным апдейтом, после которого игру даже могут переименовать в Counter-Strike 2, а доступно обновление будет ещё до начала апреля.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
14:14
-
14:06
-
13:47
-
13:41
-
13:15
-
13:00
-
12:55
-
12:40
-
12:38
-
12:22
-
12:10
-
11:31
-
10:49
-
10:08
-
09:28
-
09:02
-
08:31
-
01:13
-
00:54
-
00:42
-
00:36
-
00:11
- 13 марта 2023
-
23:56
-
23:44
-
21:38
-
20:55
-
20:47
-
20:17
-
19:43
-
19:38
-
19:18
-
18:57
-
18:31
-
18:24
-
18:13
Партнерский контент