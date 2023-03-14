Новая версия CS:GO на Source 2 выйдет «буквально на днях» – датамайнер

Известный датамайнер Максим GabeFollower Полетаев сообщил, что Valve добавила упоминание движка Source 2 в предрелизную версию своего шутера Counter-Strike: Global Offensive.

Обычно это происходит за день-два до обновления, поэтому Полетаев считает, что совсем скоро разработчики представят новый вариант CS:GO.

Разработчики добавили Source 2 в DPR ветку (developers pre-release). Это, скорее всего, значит, что я ошибся на неделю, а обновление теперь выйдет БУКВАЛЬНО на днях.

В комментариях также напомнили, что чаще всего Valve выпускает апдейты для CS:GO в среду и четверг, что совпадает с предположениями GabeFollower.

Ранее о новой версии Counter-Strike сообщал журналист Ричард Льюис. По его словам, Valve работает над глобальным апдейтом, после которого игру даже могут переименовать в Counter-Strike 2, а доступно обновление будет ещё до начала апреля.