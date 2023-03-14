Бюджет провальной Forspoken мог составить более $ 100 млн

Общая сумма, которая была затрачена на разработку фантастического экшена Forspoken, могла превысить отметку в $ 100 млн.

Это выяснили энтузиасты — руководитель сюжетной группы проекта Эллисон Раймер в своём профиле на LinkedIn написала, что совсем недавно работала над AAA-проектом, бюджет которого составлял более 100 млн долларов. Маловероятно, что Раймер трудилась над Forspoken и ещё одним крупным проектом одновременно.

Релиз от Square Enix уже называют главным провалом 2023 года. Оценки игроков в Steam оказались смешанными, а эксперты отмечали отвратительную оптимизацию и спорный геймплей.

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Продажи Forspoken оказались настолько ужасными (несколько дней назад это признала и сама Square Enix), что игру стали продавать со скидкой уже на пятый день после релиза, а студию-разработчика спустя месяц расформировали.