Франшиза «Мачете» с Дэнни Трехо всё же может получить третью часть

Режиссёр Роберт Родригес, снявший две части франшизы «Мачете» с Дэнни Трехо, рассказал, что в планах действительно есть третья часть. Судя по всему, мы когда-нибудь сможем увидеть «Мачете убивает вновь… В космосе!».

Как отметил Родригес, в финале второй части он показал фейковый трейлер триквела про Мачете и космос, чтобы показать фанатам, каким бы мог быть фильм в теории. В итоге люди стали спрашивать постановщика о триквеле, поэтому он будет вынужден его снять.

Я поместил в финал «Мачете 2» поддельный трейлер третьей части, чтобы удовлетворить фанатов. Но им всегда мало, поэтому мы должны сделать новый фильм. Первая часть тоже была фейком для «Грайндхауса», а потом вышел фильм. Зрители не давали мне покоя и спрашивали, когда же выйдет кино. Но ведь его не было, однако зритель требовал картину. Теперь нам точно нужен «Мачете убивает вновь… В космосе!».

Первая часть франшизы вышла в 2010 году, а сиквел появился в 2013-м. Обе ленты приняли смешанно, однако в какой-то степени они стали культовыми.