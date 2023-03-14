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В Сети появились первые фото деталей гарнитуры дополненной реальности от Apple

В Сети появились первые фото деталей гарнитуры дополненной реальности от Apple
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В одном из закрытых аккаунтов Twitter, известном по правдивым техническим инсайдам, появились первые снимки компонентов гарнитуры дополненной реальности от Apple.

На одном фото запечатлены два шлейфа, по форме напоминающие очки — вероятно, они будут использованы для подключения дисплея к плате.

Фото: MacRumors

Другое фото показывает другие шлейфы, которые могут соединять какие-то камеры или датчики.

Фото: MacHumors

Шлем смешанной реальности (AR и VR) от Apple уже несколько раз откладывали — первоначально релиз ожидался ещё в 2020 году.

Но, по данным Bloomberg, в этом году компания приняла решение сделать ставку на эту гарнитуру даже в ущерб другим продуктам. iOS 17 и macOS 14 уже потеряли несколько новых функций из-за нехватки ресурсов, поскольку для выпуска шлема Apple переводит людей из разных команд.

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Источник: в 2023 году Apple ставит всё на свой шлем. Пострадают все остальные устройства
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