Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В России делают игры по вселенной «Сказок Старой Руси»

1С Games Studios подтвердила, что работает над созданием игр по вселенной «Сказок Старой Руси» вместе с Романом Папсуевым. В качестве анонса авторы показали небольшой тизер под музыку и с артами.

Сейчас команда активно набирает сотрудников: 1С Games Studios ищет художников, которые примут участие в создании проектов.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

По словам директора 1C Game Studios Альберта Жильцова, работа над проектами по вселенной «Сказок» представляет собой отличную возможность для студии сделать что-то новое.

Уверен, не мы одни скучаем по тем временам, когда игры были просто играми без какой-либо дополнительной мишуры. Работа над проектами по вселенной «Сказок» — отличная возможность для студии сделать что-то новое как жанрово, так и технологически.

Анонс прокомментировал и сам Роман Папсуев, который выступает креативным продюсером тайтла. По его словам, ему всегда было интересно посмотреть, как его произведения будут выглядеть в виде игр.

Как автору мне очень любопытно посмотреть, какое развитие получат мои произведения и герои в видеоиграх. Ещё на этапе создания «Сказок» я планировал попробовать перенести персонажей в игровой мир.

В данный момент проекты находятся в стадии прототипирования. Первая игра серии запланирована к выходу в 2024 году.