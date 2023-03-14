PS5 Pro выйдет до конца 2024 года – Хендерсон

Издание Insider Gaming со ссылкой на собственные источники сообщило, что Sony работает над PlayStation 5 Pro.

Подробностей о PS5 Pro пока вообще нет, но уже известно, что производитель хочет выпустить приставку до конца 2024 года. Среди основных целей, судя по известным патентам, улучшение трассировки лучей в видеоиграх.

В 2023 году должна выйти версия PlayStation 5 со встроенным дисководом. Ожидается, что со временем она заменит текущие модели. Таким образом Sony планирует снизить затраты на производство консоли.

В начале января Sony заявила, что PS5 перестала быть дефицитным товаром. По данным компании, теперь найти и купить приставку в розничных магазинах всего мира стало гораздо проще, чем раньше.