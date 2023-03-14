Джеки Чан сыграет главную роль в сиквеле «Новой полицейской истории»
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Легендарный актёр Джеки Чан станет продюсером и исполнителем главной роли в фильме «Новая полицейская история 2».
Режиссёром сиквела боевика 2004 года станет Николас Це, который в оригинале сыграл напарника героя Джеки Чана. Подробности проекта были представлены в Гонконге на презентации Emperor Motion Pictures.
Сам Джеки заявил, что его к работе над новым фильмом привлекла как раз новая роль экс-партнёра.
Я вложил много сил в «Полицейскую историю», и это была серия, которую любили фанаты по всему миру. Но самое главное, Николас Це в этот раз будет режиссёром, и это привлекло меня к проекту.
Оригинальная «Полицейская история» вышел с 1985 году и стала одним из самых популярных фильмов с Джеки Чаном. В последствии вышло ещё три ленты в рамках основной серии, а в 2004 году состоялся перезапуск проекта под названием «Новая полицейская история».
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