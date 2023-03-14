Ремейк System Shock в очередной раз отложили. Игра выйдет в конце мая
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Nightdive Studios наконец объявила точную дату выхода ремейка System Shock. Переиздание культовой игры выйдет 30 мая на ПК в Steam, а позже доберётся до PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.
Это уже очередной перенос ремейка культового экшена. Изначально игру хотели выпустить в конце 2021 года, затем датой выхода проекта числился март 2023 года, пока разработчики не перенесли экшен на самый конец мая.
System Shock — ремейк культового экшена студии Looking Glass Studios, вышедшего в 1994 году. События игры разворачиваются на борту космической станции в киберпанковой вселенной 2072 года. Игроку в роли хакера предстоит сражаться с врагами, решать головоломки и помешать планам враждебного искусственного интеллекта под названием SHODAN.
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