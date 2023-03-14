Вышел мод, который позволяет пройти Hogwarts Legacy за Драко Малфоя

На портале Nexus появилась модификация для игры Hogwarts Legacy, которая заменяет главного героя на Драко Малфоя из серии книг «Гарри Поттер».
Моддер заменил лишь лицо выпускника Слизерина — вы также можете использовать разнообразные костюмы по ходу прохождения. Любопытно, что такая возможность позволяет перевести виртуального Малфоя в Гриффиндор или любой другой факультет.
Фото: Nexus
Фото: Nexus
Фото: Nexus
Ранее в файлах Hogwarts Legacy нашли систему преступлений. Датамайнер предположил, что разработчики хотели наказывать игроков за использование запретных заклинаний и нападение на NPC, но затем вырезали из финальной игры эту механику.
Сегодня игра по вселенной Гарри Поттера обошла Elden Ring по продажам в Британии — для этого потребовалось всего пять недель.
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