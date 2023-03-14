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Вышел мод, который позволяет пройти Hogwarts Legacy за Драко Малфоя

Вышел мод, который позволяет пройти Hogwarts Legacy за Драко Малфоя
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На портале Nexus появилась модификация для игры Hogwarts Legacy, которая заменяет главного героя на Драко Малфоя из серии книг «Гарри Поттер».

Моддер заменил лишь лицо выпускника Слизерина — вы также можете использовать разнообразные костюмы по ходу прохождения. Любопытно, что такая возможность позволяет перевести виртуального Малфоя в Гриффиндор или любой другой факультет.

Фото: Nexus

Фото: Nexus

Фото: Nexus

Ранее в файлах Hogwarts Legacy нашли систему преступлений. Датамайнер предположил, что разработчики хотели наказывать игроков за использование запретных заклинаний и нападение на NPC, но затем вырезали из финальной игры эту механику.

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