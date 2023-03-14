Первый постер «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» с Томом Крузом
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Компания Paramount Pictures опубликована первый постер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» о приключениях спецагента Итана Ханта, роль которого вновь исполнит Том Круз.
Первая часть дилогии в рамках известной серии фильмов выйдет в мировой прокат в июне 2023 года, вторая ожидается через год — летом 2024-го.
Фото: Paramount Pictures
«Смертельная расплата. Часть 1» станет седьмым фильмом в серии «Миссия невыполнима», которая началась ещё в 1996 году. Главную роль неизменно исполняет Том Круз, которому в этом году исполнится 61 год.
Ранее руководители Paramount Pictures посчитали фильм отличным, сравнив его с захватывающим аттракционом — однако продюсеров смутила продолжительность ленты, и её попросили сократить.
Новость по темеФильм «Миссия невыполнима 7» называют «слишком длинным»
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