Первый постер «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» с Томом Крузом

Компания Paramount Pictures опубликована первый постер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» о приключениях спецагента Итана Ханта, роль которого вновь исполнит Том Круз.

Первая часть дилогии в рамках известной серии фильмов выйдет в мировой прокат в июне 2023 года, вторая ожидается через год — летом 2024-го.

Фото: Paramount Pictures

«Смертельная расплата. Часть 1» станет седьмым фильмом в серии «Миссия невыполнима», которая началась ещё в 1996 году. Главную роль неизменно исполняет Том Круз, которому в этом году исполнится 61 год.

Ранее руководители Paramount Pictures посчитали фильм отличным, сравнив его с захватывающим аттракционом — однако продюсеров смутила продолжительность ленты, и её попросили сократить.