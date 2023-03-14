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Исполнителю роли Горшка в сериале «Король и Шут» подняли зарплату — он работает дворником

Российский актёр Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенёва в сериале «Король и Шут», рассказал, что ему увеличили зарплату на его работе дворником.

В своём видеоблоге Плотников показал, как убирает снег рядом с Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге.

Видео доступно на YouTube-канале «Костя Плотников». Права на видео принадлежат Константину Плотникову.

Ранее в интервью изданию «Около» актёр признавался, что работает дворником более трёх лет, притом не только из-за дополнительного заработка:

Это ещё и классная медитация. Работая дворником, я придумал огромное количество всего! Говорят же, что читать лучше стоя и что придумывать что-то лучше прогуливаясь, чем когда ты садишься за белый лист бумаги и сидишь с ручкой, как дурак. Выйди на улицу, и мысль сама собой появится. В этом смысле работа дворником, монотонный труд даёт такой опыт.