В баннер событий Genshin Impact в патче 3.6 могут вернуться Нахида и Гань Юй

Ряд инсайдеров назвали возможные варианты баннеров событий для Genshin Impact, которые будут доступны в игре во время патча 3.6 с середины апреля до конца мая.

Почти все уверены в том, что новый персонаж Бай Чжу появится во второй молитве. А вот где будет Кавех — разные источники расходятся во мнениях. Пока баннеры выглядят следующим образом:

первая половина 3.6 — Нахида и Нилу;

вторая половина — Бай Чжу и Гань Юй.

Ранее участники бета-теста слили в Сеть детали новой области, которая появится в следующей версии Genshin Impact — это будет новая область на северо-востоке от пустыни с небольшим оазисом и выходом к морю.

Предварительная дата релиза обновления 3.6 для Genshin Impact — 12 апреля 2023 года.