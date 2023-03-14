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В баннер событий Genshin Impact в патче 3.6 могут вернуться Нахида и Гань Юй

В баннер событий Genshin Impact в патче 3.6 могут вернуться Нахида и Гань Юй
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Ряд инсайдеров назвали возможные варианты баннеров событий для Genshin Impact, которые будут доступны в игре во время патча 3.6 с середины апреля до конца мая.

Почти все уверены в том, что новый персонаж Бай Чжу появится во второй молитве. А вот где будет Кавех — разные источники расходятся во мнениях. Пока баннеры выглядят следующим образом:

  • первая половина 3.6 — Нахида и Нилу;
  • вторая половина — Бай Чжу и Гань Юй.

Ранее участники бета-теста слили в Сеть детали новой области, которая появится в следующей версии Genshin Impact — это будет новая область на северо-востоке от пустыни с небольшим оазисом и выходом к морю.

Предварительная дата релиза обновления 3.6 для Genshin Impact — 12 апреля 2023 года.

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