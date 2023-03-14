Киану Ривз подтвердил своё появление в спин-оффе «Джона Уика»
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Во время общения с фанатами после премьерного показа фильма «Джон Уик 4» Киану Ривз ответил на вопрос о том, появится ли он в спин-оффе.
Перед ответом актёр немного замялся, однако затем подтвердил, что будет играть в «Балерине» с Аной де Армас — хотя получит там совсем немного экранного времени.
У меня есть эпизодическая роль в «Балерине», это правда.
Он также признал, что «действительно стареет», и поблагодарил фанатов за интерес к новому фильму с его участием.
Ранее критики высоко оценили «Джон Уик 4», выделяя увлекательность и зрелищность боевика. На агрегаторе Metacritic у боевика 77 баллов из 100 на основе 14 рецензий, а на Rotten Tomatoes фильм набрал уже 88% свежести — это отличные показатели.
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