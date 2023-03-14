Семья Доминика Торетто и уличные гонки — на новом постере «Форсажа 10»

Universal Pictures представила новый постер «Форсажа 10». На нём в виде коллажа изображены все основные персонажи семейной саги на фоне уличных гонок. В целом постер напоминает дух первых гоночных частей, как ранее уже обещал Тайриз Гибсон. Возможно, зрителей и правда ждёт некое возвращение к корням.
Фото: Universal Pictures
События «Форсажа 10» развернутся сразу после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, как вдруг некий Данте (Джейсон Момоа) решает отомстить герою и его семье за ошибки прошлого. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».
Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не выйдет.
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