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Семья Доминика Торетто и уличные гонки — на новом постере «Форсажа 10»

Семья Доминика Торетто и уличные гонки — на новом постере «Форсажа 10»
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Universal Pictures представила новый постер «Форсажа 10». На нём в виде коллажа изображены все основные персонажи семейной саги на фоне уличных гонок. В целом постер напоминает дух первых гоночных частей, как ранее уже обещал Тайриз Гибсон. Возможно, зрителей и правда ждёт некое возвращение к корням.

Фото: Universal Pictures

События «Форсажа 10» развернутся сразу после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, как вдруг некий Данте (Джейсон Момоа) решает отомстить герою и его семье за ошибки прошлого. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не выйдет.

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