Фильм «Дурные деньги» от Sony покажут в России — премьера за день до мирового релиза

Фильм «Дурные деньги» производства Sony Pictures покажут в отечественных кинотеатрах. Премьера картины в России состоится на день раньше, чем в остальном мире — 19 октября 2023 года.

Лента расскажет о происшествии на бирже в начале 2021 года, когда интернет-пользователи стали массово скупать акции магазина GameStop, чтобы проучить ведущие нечестную борьбу инвестиционные фонды. В результате стоимость проекта возросла на $ 10 млрд за ночь.

Режиссёром картины станет Крэйг Гиллеспи, известный по фильмам «Тоня против всех» и «Круэлла». Главные роли исполнят Сет Роген («SuperПерцы», «Зак и Мири снимают порно»), Пол Дано («Нефть»), Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат»), и Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»).