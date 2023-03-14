Посетителям японского аниме-парка запретили делать неприличные фото со статуями персонажей

Власти Японии пообещали принять меры после жалоб на посетителей парка Ghibli Park одноимённой аниме-студии — руководству комплекса рекомендовано немедленно пресекать всевозможные нарушения.

Речь идёт о фотографиях, которые появились в Сети в феврале. На них посетители парка делали непристойные фотографии со статуями персонажей Ghibli — трогали их за грудь, обнимали или закрывали рот.

Фото: DTF

Губернатор префектуры Айти Хидэаки Омура подчеркнул, что делать такие фото при других посетителях, а тем более выкладывать их в соцсетях, неуместно.

Взрослые идеи приходят в парк Ghibli, чтобы окунуться в мир аниме и повеселиться, и их это беспокоит. Про тех, кто посещает парк, чтобы сделать такие фото — я бы предпочёл, чтобы они вообще не приходили.

Studio Ghibli была основала в 1985 году культовым режиссёром и сценаристом Хаяо Миядзаки. Небольшой парк со статуями персонажей «Унесённых призраками», «Ходячего замка» и других известных аниме открылся совсем недавно, в ноябре 2022 года.