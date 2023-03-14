Team Spirit и HellRaisers выиграли дебютные матчи 2-го тура Dota Pro Circuit 2023

Состав Team Spirit по Dota 2 стартовал с победы в региональной лиге Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 для команд Восточной Европы.

Команда смогла переиграть One Move, пусть и совершала много ошибок по ходу матча и уступила на второй карте. В итоге серия завершилась со счётом 2:1 в пользу «драконов», хотя могла даже подарить первую сенсацию турнира.

В другом матче игрового дня обновлённый ростер Virtus.pro разгромно проиграл Hellraisers — 0:2, при том, что «мишки» почти не имели шансов на победу ни на одной из карт.

Фото: Liquipedia

Турнир в Восточной Европе продолжится в четверг, 16 марта: Darkside встретится с HYDRA, а BetBoom сразится с Natus Vincere.

По итогам Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 три лучших русскоязычных команды отправятся на глобальный турнир The Berlin Major 2023.