Создатели нейросети GPT представили четвёртую версию своего ИИ

Компания OpenAI представила новую языковую модель GPT-4, которая будет использована в приложении ChatGPT и поисковике Bing.
Утверждается, что четвёртая версия ИИ стала «более творческой и понимающей, чем-когда либо» и сможет решать сложные проблемы точнее благодаря более широким общим знаниям.
Авторы нейросети рассказали, что в обычном диалоге с чат-ботом нововведения будут незаметны, но, сталкиваясь с более трудными задачами, GPT станет действовать намного эффективнее.
OpenAI также рассказала, что работает над интеграцией GPT-4 в различные продукты, включая сервис для изучения языков Duolingo и платёжную систему Stripe.
Технология GPT получила известность после того, как разработчики использовали версию 3.5 для создания чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT — он умеет отвечать на вопросы, переводить текст, писать код, создавать тексты и выполнять другие задачи в ходе диалога с пользователем.
- 14 марта 2023
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