Фанат создал вступление Resident Evil 4 в виде LEGO
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На канале Cara Aleatório вышло видео, автор которого показал, как бы выглядела Resident Evil 4 в виде LEGO. В ролике можно увидеть вступление тайтла и даже небольшую часть геймплея, в которой Леон сражается с деревенскими жителями.
Создатель ролика решил сделать его в честь скорого релиза ремейка Resident Evil 4. На создание видео автору потребовалось около 3 тыс. изображений и более месяца.
Видео доступно на YouTube-канале Cara Aleatório. Права на видео принадлежат Cara Aleatório, Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Xbox One проект пропустит. Игра будет следовать оригиналу, однако авторы добавят некоторые свежие элементы вроде видов оружия и новых противников.
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