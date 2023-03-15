Соавтор сериала The Last of Us рассказал об альтернативной концовке первого сезона

Один из шоураннеров сериала The Last of Us Крейг Мейзин рассказал, что изначально для финального эпизода хотели сделать другую, более печальную концовку. Она бы отличалась от того, что нам в игре показала Naughty Dog.

Как отметил Мейзин, в альтернативной концовке после того, как Элли отвечает Джоэлу, они двигаются в сторону Джексона, но уже порознь, а не вместе.

У нас была идея сделать эту сцену более длинной и грустной. Элли говорила бы: «Хорошо», а затем повернулась бы и ушла. А Джоэл присматривает за ней с этого момента. Мы бы увидели, как они идут вдвоём, но не вместе, а порознь, прямо к Джексону. В этом было что-то прекрасное.

Посмотреть весь первый сезон шоу можно на HBO Max, но в России сервис не работает.