Соавтор сериала The Last of Us рассказал об альтернативной концовке первого сезона
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Один из шоураннеров сериала The Last of Us Крейг Мейзин рассказал, что изначально для финального эпизода хотели сделать другую, более печальную концовку. Она бы отличалась от того, что нам в игре показала Naughty Dog.
Как отметил Мейзин, в альтернативной концовке после того, как Элли отвечает Джоэлу, они двигаются в сторону Джексона, но уже порознь, а не вместе.
У нас была идея сделать эту сцену более длинной и грустной. Элли говорила бы: «Хорошо», а затем повернулась бы и ушла. А Джоэл присматривает за ней с этого момента. Мы бы увидели, как они идут вдвоём, но не вместе, а порознь, прямо к Джексону. В этом было что-то прекрасное.
Посмотреть весь первый сезон шоу можно на HBO Max, но в России сервис не работает.
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