«Я боялась за себя и семью». Джоан Роулинг — о последствиях своих резких высказываний

Автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг в 2020 году вызвала к себе настоящую ненависть многих людей из-за высказывания о трансгендерах. С тех пор женщину критикуют даже фанаты её творчества. Недавно она в очередной раз высказалась о своих словах.

Как отметила Роулинг, она уверена, что за те резкие высказывания ей благодарны многие фанаты «Гарри Поттера», хотя часть из них проявила недовольство.

Я абсолютно точно знала, что в случае высказывания, многие люди, которым нравятся мои книги, будут недовольны мной. Мне не было весело, временами я боялась за свою безопасность и свою семью. Однако тонны фанатов «Гарри Поттера» были благодарны мне за то, что я сказала.

Ранее Роулинг заявила, что ни в коем случае не откажется от своих слов, однако и обидеть ими она никого не хотела.