Вышла первая серия третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Сегодня на Apple TV+ стартовал третий сезон сериала «Тед Лассо». Посмотреть первый эпизод можно на сервисе — с субтитрами и озвучкой на русском языке.

Длительность первой серии составила 43 минуты.

Фото: Apple TV+

«Тед Лассо» — спортивный комедийный сериал, рассказывающий историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге мужчине удаётся заслужить расположение к себе.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Новые эпизоды будут выходить каждую среду. Вторая серия ожидается 22 марта.

Ранее создатели шоу говорили, что могут завершить историю на третьем сезоне, но при наличии хороших идей не исключено и продолжение.