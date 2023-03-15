Зрители назвали пятый эпизод The Last of Us лучшим во всём сериале

Первый сезон сериала The Last of Us подошёл к концу — можно подводить первые зрительские итоги. Самой высокооценённой серией стал пятый эпизод со средней оценкой в 9.5/10. В нём Джоэл и Элли встречают Генри и Сэма, а их общее знакомство приводит к невероятной трагедии.
Оценки первого сезона The Last of Us
Фото: IMDB
На втором месте оказался восьмой эпизод, рассказывающий про общину каннибалов и первое настоящее испытание для Элли. Худшей серией признали седьмую — Left Behind, в которой авторы рассказали о последней встрече девочки со своей подругой Райли. Этот эпизод получил оценку 7.4/10.
В целом оценки сериала The Last of Us очень высоки для экранизации видеоигры. Большую часть эпизодов зрители оценили выше 9 баллов из 10, особенно отмечая атмосферу шоу, персонажей и общее качество сериала.
Сейчас создатель вселенной Нил Дракманн и шоураннер Крэйг Мэйзин работают над сценарием второго сезона. Он будет основан на The Last of Us Part 2, однако для полноценной адаптации игры понадобится как минимум несколько сезонов.
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