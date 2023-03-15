EA отказалась от российских комментаторов в FIFA 24 — Константин Генич
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EA отказалась от российских комментариев в грядущей осенью EA Sports FC. Об этом рассказал телеведущий Константин Генич в «Коммент.Шоу» — сам выпуск ещё не вышел.
EA Sports FC — это новое название футбольного симулятора издательства, которое придёт на смену FIFA. После очень продолжительного партнёрства EA и ФИФА пошли разными дорогами, не сумев договориться о новых условиях сотрудничества.
Впервые российские комментарии появились в 2007 году в FIFA 08. Тогда на озвучке были Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев. Смена на Константина Генича и Георгия Черданцева произошла в 2015 году с выпуском FIFA 16. Над каждой версией комментаторы трудились около трёх месяцев.
EA Sports FC выйдет осенью, а первые детали EA обещает раскрыть летом — скорее всего, в июле.
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