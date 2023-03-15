Samsung отрицает, что детальные фото Луны на смартфонах создают нейросети

Пару дней назад Samsung уличили в том, что компания пользуется искусственной обработкой фотографий Луны на смартфонах, чтобы говорить, что на их гаджетах камера работает превосходно. В итоге пользователи сошлись во мнении, что для подобных фото Samsung использует нейросети.

Ответ компании не заставил себя долго ждать. На него обратило внимание издание The Verge. Как отметили в Samsung, компания не использует нейросети, чтобы дорисовывать несуществующие объекты — камера якобы выдаёт естественную картинку, просто заручаясь помощью ИИ.

Samsung стремится предоставлять лучшие возможности для создания фото. Когда пользователь делает снимок Луны, технология оптимизации сцены на основе ИИ распознаёт Луну в качестве основного объекта и делает несколько фото, а уже после этого ИИ улучшает детализацию качества изображения и цвета.

Получается, что фото, сделанные гаджетами Samsung, используют ИИ, чтобы доработать кадры, а полностью создавать фото с помощью нейросетей компания не собиралась.