Выход дополнения с женскими командами для FIFA 23 перенесли на неделю
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На прошлой неделе EA Sports объявила о том, что уже 15 марта для FIFA 23 выйдет крупное обновление, посвящённое женскому футболу. Сегодня в футбольный симулятор должны были добавить 12 команд Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и женскую Лигу чемпионов УЕФА (UWCL), однако у разработчиков что-то пошло не так, и релиз перенесли на 23-е число.
Из-за проблемы, возникшей во время тестирования нашего последнего обновления, выход обновления с женскими командами NWSL и UWCL для FIFA 23 переносится на 23 марта.
Таким образом, сыграть за женские «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси» и «Ювентус» можно будет только в следующий четверг.
Ранее комментатор Константин Генич заявил, что Electronic Arts отказалась от российских дикторов в FIFA 24, которая выйдет под названием EA Sports FC.
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