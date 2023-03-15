Сериал The Last of Us выпустят на Blu-ray

Первый сезон сериала The Last of Us выпустят на дисках — в формате 4K Ultra HD Blu-ray, стандартном Blu-ray и на DVD. Дисковое издание поступит в продажу уже этим летом — 17 июля. Пока неизвестно, доберётся ли оно до России.
В Великобритании дисковое издание шоу уже можно предзаказать на местном Amazon. Версия 4K Ultra HD Blu-ray стоит $ 50, стандартное Blu-ray обойдётся в $ 45, а за DVD издатель просит $ 40. Также в формате 4K Ultra HD можно купить специальное издание первого сезона в стилбуке.
Издание The Last of Us на 4K Ultra HD Blu-ray
Фото: HBO
Фото: HBO
Издание The Last of Us на 4K Ultra HD Blu-ray в стилбуке
Фото: HBO
Издание The Last of Us на Blu-ray
Фото: HBO
Фото: HBO
Издание The Last of Us на DVD
Фото: HBO
Фото: HBO
Первый сезон сериала The Last of Us подошёл к концу — можно подводить первые зрительские итоги. Самой высокооценённой серией стал пятый эпизод со средней оценкой в 9.5/10. В нём Джоэл и Элли встречают Генри и Сэма, а их общее знакомство приводит к невероятной трагедии.
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