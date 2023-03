В Hogwarts Legacy сыграл актёр из фильмов о Гарри Поттере

Оказалось, что актёр Люк Янблад воплотил в игре Hogwarts Legacy образы Эверетта Клоптона, Артура Пламмли, Элека и Эрни Ларка. Любопытно то, что артист давно во вселенной «Гарри Поттера». В лентах «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и в игре Harry Potter and the Order of the Phoenix он сыграл студента-гриффиндорца Ли Джордана, который дружит с близнецами Уизли и комментирует школьные матчи по квиддичу.

На днях на портале Nexus появилась модификация для игры Hogwarts Legacy, которая заменяет главного героя на Драко Малфоя из серии книг «Гарри Поттер».

При этом моддер заменил лишь лицо — вы так же можете использовать разнообразные костюмы по ходу прохождения. Любопытно, что такая возможность позволяет перевести виртуального Малфоя со Слизерина в Гриффиндор или на любой другой факультет.