Зак Снайдер намекнул на возвращение в киновселенную DC

Режиссёр «Бэтмена против Супермена», «Лиги справедливости» и других фильмов DC Зак Снайдер опубликовал загадочный тизер в своём «твиттере». В небольшом ролике голос, похожий на Дарксайда, сообщает об ивенте, который пройдёт с 28 по 30 апреля.
Видео доступно на YouTube-канале NoticiasGeekTV. Права на видео принадлежат Заку Снайдеру
К своей записи Снайдер также добавил хештег «Замкнутыйкруг». Что именно означает таинственный тизер, пока неизвестно. Фанаты тем временем уже начали строить теории: кто-то считает, что Снайдер скоро вернётся в киновселенную DC и якобы готовится представить свой новый кинокомикс.
Последним фильмом Снайдера для Warner Bros. стала 4-часовая версия «Лиги Справедливости», вышедшая в 2021 году. Формально режиссёр покинул киновселенную DC, однако Джеймс Ганн может вернуть его во франшизу для постановки одного из будущих проектов.
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