Раскрыты свежие подробности новой экранизации «Сайлент Хилла»

Съёмки мистического хоррора Return to Silent Hill («Возвращение в Сайлент Хилл») по мотивам знаменитой игровой серии Silent Hill стартуют в апреле этого года в Германии и Восточной Европе. Об этом сообщил Deadline. За постановку ленты отвечает режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.

Кроме того, стала известна исполнительница главной женской роли. На неё назначили Ханну Эмили Андерсон — она наиболее известна по работе над лентами «Зов крови», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и «Пила 8». Ранее авторы подтвердили, что в хорроре сыграет звезда фильма «Боевой конь» Джереми Ирвин.

Кристоф Ган отметил, что его новый проект по Silent Hill снова раскроет тему любви, ради которой протагонист готов отправиться в ад. Он уверен, что поклонники игровой серии точно будут удивлены.

Return to Silent Hill — это мифологическая история о том, как герой настолько глубоко влюблён, что готов отправиться в ад, чтобы спасти любимого человека. Я рад, что талантливые Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон отправят нас в мир психологического ужаса, который, я надеюсь, удовлетворит и удивит поклонников Silent Hill.

А продюсер ленты Виктор Хадида в будущем надеется плотнее сотрудничать с Konami. Он заявил, что японская компания вернёт франшизу Silent Hill к былой славе. Он уверен, что новый фильм и ремейк Silent Hill 2 оценят и старые фанаты этой мистической вселенной, и новички.

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Дата премьеры Return to Silent Hill до сих пор неизвестна.