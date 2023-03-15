По фильму «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом вышла браузерная игра

Ирландская компания Cogs & Marvel выпустила 8-битную игру Banshees: The Game, основанную на фильме «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом. В проект можно сыграть прямо в браузере на официальном сайте.
В Banshees: The Game игроку предстоит управлять Колмом Доэрти и отыскать ближайший бар. Героя преследует его бывший лучший друг Патрик Салливан, который пытается выяснить, почему его некогда ближайший человек перестал с ним общаться. В целом игровой процесс напоминает ретроигры в духе Pac-Man — пользователю нужно не только убегать от преследователя, но и собирать различные предметы.
«Банши Инишерина» рассказывает о двух ирландцах: Патрике (Колин Фаррелл) и Колме (Брендан Глисон). Ещё вчера они были лучшими друзьями, как вдруг Колм заявил, что ему больше не нравится Патрик, и потребовал оставить себя в покое. Лента получила восемь номинаций на «Оскар», однако не сумела выиграть ни одной награды.
Скриншоты Banshees: The Game
Фото: Cogs and Marvel
Фото: Cogs and Marvel
Фото: Cogs and Marvel
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