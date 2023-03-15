Для The Sims 4 вышло бесплатное обновление «Младенцы». Игроки называют его халтурой

14 марта для The Sims 4 вышло бесплатное обновление «Младенцы», которое добавило в игру новую стадию взросления. Как заявляли Electronic Arts, маленькие симы будут обладать своими потребностями, желаниями и амбициями, а немаловажную роль в их взрослении сыграют родители.

Судя по первым отзывам, обновление совсем не устроило игроков. Они отмечают, что сами младенцы на самом деле вообще ничем не отличаются от новорождённых симов: у них не появилось новых опций взаимодействия, и в целом они никак не расширяют игровой процесс.

Они просто дали нам младенцев и… всё. Новый жизненный этап, ничего больше. Они ничего не делают, и вы ничего не можете с ними сделать. Это какой-то бред.

Да, у нас новый жизненный этап, но… с младенцами ничего не сделаешь. Нет даже возможности похвалить их, помочь им поиграть с игрушками или что-то в этом роде.

Всё по плану EA: выпустить младенцев и сделать их унылыми. Единственный способ исправить это — купить новое дополнение, это же прямое вымогательство!

Более того, обновление добавило в игру новых багов и нелепостей: например, Sims 4 у многих перестала запускаться, а симы теперь не могут выбросить подгузники малышей в корзину, потому что она продаётся за отдельные деньги в магазине EA.

Игроки подозревают, что таким образом разработчики подталкивают к покупке дополнения «Жизненный путь» за $ 40, выход которого состоится 16 марта. Наверняка именно в нём будут все те механики, о которых EA сообщала в описании к бесплатному патчу.