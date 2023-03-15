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Diablo 4 выйдет полностью на русском языке

Diablo 4 выйдет полностью на русском языке
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Пару часов назад обладатели предварительного заказа Diablo 4 начали предварительную загрузку грядущей беты. Благодаря этому стало известно, что игра выйдет полностью на русском языке — в PS Store появилась страница с подтверждением данных о переводе.

Diablo 4 будет озвучена и переведена на 11 языков:

  • Русский
  • Английский
  • Китайский
  • Французский
  • Немецкий
  • Итальянский
  • Польский
  • Японский
  • Корейский
  • Португальский
  • Испанский.

На этих же языках будет доступна сама бета, закрытый этап которой начнётся послезавтра. Все желающие смогут присоединиться к тестированию через неделю, с 24 марта.

Перечень языков Diablo 4

Перечень языков Diablo 4

Как купить Diablo 4 в России и поиграть в закрытую бету раньше всех Как купить Diablo 4 в России и поиграть в закрытую бету раньше всех

Diablo 4 выходит 6 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На релизе экшен точно не появится в Xbox Game Pass, никаких планов у Blizzard на это нет.

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