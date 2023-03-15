Diablo 4 выйдет полностью на русском языке

Пару часов назад обладатели предварительного заказа Diablo 4 начали предварительную загрузку грядущей беты. Благодаря этому стало известно, что игра выйдет полностью на русском языке — в PS Store появилась страница с подтверждением данных о переводе.

Diablo 4 будет озвучена и переведена на 11 языков:

Русский

Английский

Китайский

Французский

Немецкий

Итальянский

Польский

Японский

Корейский

Португальский

Испанский.

На этих же языках будет доступна сама бета, закрытый этап которой начнётся послезавтра. Все желающие смогут присоединиться к тестированию через неделю, с 24 марта.

Перечень языков Diablo 4

Diablo 4 выходит 6 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На релизе экшен точно не появится в Xbox Game Pass, никаких планов у Blizzard на это нет.