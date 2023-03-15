Diablo 4 выйдет полностью на русском языке
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Пару часов назад обладатели предварительного заказа Diablo 4 начали предварительную загрузку грядущей беты. Благодаря этому стало известно, что игра выйдет полностью на русском языке — в PS Store появилась страница с подтверждением данных о переводе.
Diablo 4 будет озвучена и переведена на 11 языков:
- Русский
- Английский
- Китайский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Польский
- Японский
- Корейский
- Португальский
- Испанский.
На этих же языках будет доступна сама бета, закрытый этап которой начнётся послезавтра. Все желающие смогут присоединиться к тестированию через неделю, с 24 марта.
Перечень языков Diablo 4
Diablo 4 выходит 6 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На релизе экшен точно не появится в Xbox Game Pass, никаких планов у Blizzard на это нет.
Комментарии
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