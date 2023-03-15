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Эндрю Гарфилд и Оскар Айзек готовы сняться в новом фильме Гильермо дель Торо

Эндрю Гарфилд и Оскар Айзек готовы сняться в новом фильме Гильермо дель Торо
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Оскар Айзек («Дюна», «Лунный рыцарь»), Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») и Миа Гот («Обитель теней») — главные претенденты на главные роли в фильм «Франкенштейн», который разрабатывает знаменитый кинодел Гильермо дель Торо. Об этом сообщает издание Deadline.

По заверению источников Deadline, Гильермо уже встретился с актёрами, и они готовы взяться за проект. Режиссёр пока дописывает сценарий ленты. Сейчас неизвестно ни время старта съёмок, ни дата премьеры, ни какие-либо другие подробности.

Гильермо дель Торо давно вынашивает идею своей версии истории о Франкенштейне. Видимо, благодаря сотрудничеству с Netflix он смог начать реализовывать этот проект. Предполагается, что Миа Гот воплотит на экране возлюбленную доктора Франкенштейна. Кого будут играть Оскар Айзек и Эндрю Гарфилд, пока неизвестно. Netflix пока никак не прокомментировал новость от Deadline.

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