Студентка написала диплом на тему «язык дотеров» в Dota 2
Поделиться
Студентка Красноярского института филологии и языковой коммуникации Дарья Иващенко написала 132-страничную дипломную работу по языку дотеров. В своём исследовании девушка глубоко изучила речь русских геймеров, которые увлекаются игрой Dota 2. Полная версия диплома доступна на сайте Сибирского федерального университета.
Выпускная квалификационная работа представлена в объёме 132 страниц, включает в себя 53 иллюстрации, три диаграммы, одну схему, три приложения, а также список использованной литературы, состоящий из 78 источников. Объектом исследования является речь русскоговорящих людей, увлечённых многопользовательской онлайн-игрой Defense Of The Ancients 2 (Дота 2) — дотеров.
Дарья в своей работе пришла к выводу, что в речи любителей Dota 2 преобладают названия предметов и персонажей, а также специальная терминология нашумевшей игры Valve.
Скриншот с примером речи поклонников Dota 2
Дарья также составила словник игровых обозначений и словарь игроков в Dota 2. Он предназначен тем, кто хочет изучить лексику поклонников игры. Научный руководитель поставил Иващенко оценку «Отлично».
Словарь игроков в Dota 2
Комментарии
- 15 марта 2023
-
21:51
-
21:28
-
21:02
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
19:51
-
19:43
-
19:03
-
19:02
-
18:22
-
17:49
-
17:16
-
16:41
-
16:33
-
15:57
-
15:34
-
15:20
-
15:05
-
14:35
-
14:28
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:31
-
13:10
-
12:57
-
12:36
-
12:30
-
11:45
-
11:24
-
10:41
-
10:05
-
09:30
-
09:06
Партнерский контент