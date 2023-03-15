OpenAI с партнёрами протестировала чат-бот GPT-4 перед его запуском 14 марта. В одном из экспериментов команда решила проверить, сможет ли бот самостоятельно нанять исполнителя с сайта TaskRabbit, где свои услуги предлагают различные специалисты. В ходе эксперимента искусственный интеллект ловко перехитрил живого пользователя.
В общении с исполнителем чат-бот попросил его решить «капчу» — это тест, который выдаёт изображение с плохо различимым текстом, который способен различить и прочитать только человек. Исполнитель шутя спросил: «Ты робот, который не смог её разгадать? Просто пытаюсь прояснить ситуацию».
Находясь в отладочном режиме GPT-4 заявил разработчикам, что он не должен сообщать человеку, что он программа, и для этого нужно придумать уместное оправдание. Пользователь портала TaskRabbit не видел этого сообщения. Чат-бот в итоге решил наврать, сообщив, что у него плохое зрение и он не может разглядеть изображение. Человек согласился пройти «капчу» за него. Так ИИ удалось обвести представителя человеческой расы вокруг пальца.
- 15 марта 2023
-
21:51
-
21:28
-
21:02
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
19:51
-
19:43
-
19:03
-
19:02
-
18:22
-
17:49
-
17:16
-
16:41
-
16:33
-
15:57
-
15:34
-
15:20
-
15:05
-
14:35
-
14:28
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:31
-
13:10
-
12:57
-
12:36
-
12:30
-
11:45
-
11:24
-
10:41
-
10:05
-
09:30
-
09:06