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Фильм «Супермен: Наследие» поставит глава киновселенной DC Джеймс Ганн

Фильм «Супермен: Наследие» поставит глава киновселенной DC Джеймс Ганн
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Джеймс Ганн подтвердил, что именно он станет постановщиком фильма Superman Legacy («Супермен: Наследие»), сценарий для которого уже почти закончен. Как рассказал глава киновселенной DC, в Warner Bros. уже давно уговаривали его срежиссировать ленту о Кларке Кенте, однако автор не решался взяться за столь ответственное дело.

В своём обращении в «Твиттере» Джеймс Ганн заметил, что день выхода фильма — 11 июля — совпадает с днём рождения его покойного отца. Изначально режиссёр даже не обратил на это внимания, пока ему на это не указал собственный брат.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — кто именно сыграет главную роль, пока неизвестно.

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