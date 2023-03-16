Фото: Гай Ричи и Генри Кавилл на съёмках фильма «Министерство неджентльменской войны»

В середине февраля стартовали съёмки «Министерства неджентльменской войны» — нового фильма Гая Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола»). Съёмочный процесс ведётся в Турции и продлится ещё как минимум несколько недель, а премьера ленты состоится в 2024 году.
Постановщик картины опубликовал первые фотографии со съёмок, стилизованные под старые фотокарточки. На них можно увидеть как самого режиссёра, так и Генри Кавилла, Алана Ричсона и других актёров, которые сыграют в ленте.
Действие «Министерства неджентльменской войны» развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести урон в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе те самые «неджентльменские» приёмы.
Фото: Соцсети Гая Ричи
Фото: Соцсети Гая Ричи
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