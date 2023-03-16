Вышел первый трейлер фильма BlackBerry о взлёте и крахе первого в мире смартфона

IFC Films опубликовала дебютный трейлер фильма BlackBerry. Байопик расскажет историю сооснователей компании Research In Motion, которые выпускали крайне популярные телефоны, пока на рынок не пришёл первый iPhone. После этого смартфоны BlackBerry стремительно начали терять популярность, и компания решила закрыть мобильный бизнес.

Видео доступно на YouTube-канале IFC Films. Права на видео принадлежат IFC Films

За основу сюжета фильма сценаристы взяли книгу «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Она повествует об истории успеха и краха смартфонов компании Research In Motion из-за недооценки конкурентов в лице Apple и её iPhone.

Главные роли в картине сыграли Джей Барушель («Малышка на миллион») и Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно»). Премьера BlackBerry состоится 12 мая 2023 года.