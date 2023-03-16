Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер фильма BlackBerry о взлёте и крахе первого в мире смартфона

Вышел первый трейлер фильма BlackBerry о взлёте и крахе первого в мире смартфона
Аудио-версия:
Комментарии

IFC Films опубликовала дебютный трейлер фильма BlackBerry. Байопик расскажет историю сооснователей компании Research In Motion, которые выпускали крайне популярные телефоны, пока на рынок не пришёл первый iPhone. После этого смартфоны BlackBerry стремительно начали терять популярность, и компания решила закрыть мобильный бизнес.

Видео доступно на YouTube-канале IFC Films. Права на видео принадлежат IFC Films

За основу сюжета фильма сценаристы взяли книгу «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Она повествует об истории успеха и краха смартфонов компании Research In Motion из-за недооценки конкурентов в лице Apple и её iPhone.

Главные роли в картине сыграли Джей Барушель («Малышка на миллион») и Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно»). Премьера BlackBerry состоится 12 мая 2023 года.

Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен» Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023