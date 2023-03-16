«Мой дядя — Соколиный Глаз». Джереми Реннер показал милое письмо от племянника

В самом начале года звезда «Мстителей» Джереми Реннер попал в страшную ситуацию. Защищая своего племянника от съезжающей снегоуборочной машины, актёр сам под неё попал, и его зажевало гусеницами.

Изначально врачи говорили о критическом состоянии Реннера и даже рассматривали ампутацию ноги, но в итоге всё обошлось, а актёр вернулся домой и начал проходить курс реабилитации. Недавно в социальных сетях Реннер выложил милую записку, которую ему прислал племянник.

В ней племянник актёра Огги отметил, что ему чертовски повезло с дядей.

Мне очень повезло, потому что мой дядя — Соколиный Глаз (один из Мстителей). Мне также чертовски повезло, что мой дядя выжил после несчастного случая.

В ответ на это Реннер отметил, что очень любит своего племянника.