«Мой дядя — Соколиный Глаз». Джереми Реннер показал милое письмо от племянника
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В самом начале года звезда «Мстителей» Джереми Реннер попал в страшную ситуацию. Защищая своего племянника от съезжающей снегоуборочной машины, актёр сам под неё попал, и его зажевало гусеницами.
Изначально врачи говорили о критическом состоянии Реннера и даже рассматривали ампутацию ноги, но в итоге всё обошлось, а актёр вернулся домой и начал проходить курс реабилитации. Недавно в социальных сетях Реннер выложил милую записку, которую ему прислал племянник.
В ней племянник актёра Огги отметил, что ему чертовски повезло с дядей.
Мне очень повезло, потому что мой дядя — Соколиный Глаз (один из Мстителей). Мне также чертовски повезло, что мой дядя выжил после несчастного случая.
В ответ на это Реннер отметил, что очень любит своего племянника.
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