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Брюс Кэмпбелл на премьере новых «Зловещих мертвецов» послал к чёрту неадекватного зрителя

Брюс Кэмпбелл на премьере новых «Зловещих мертвецов» послал к чёрту неадекватного зрителя
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Вчера на кинофестивале SXSW прошла премьера фильма «Восстание зловещих мертвецов». После показа картины на сцену поднялись её создатели и исполнительный продюсер Брюс Кэмпбелл, сыгравший во франшизе ключевую роль.

Сотрудник SXSW заметил, что один из посетителей мероприятия уснул, поэтому он разбудил парня, после чего тот стал вести себя странно. Зритель начал выкрикивать невнятные фразы и заявил, что фильм — «полный отстой». На это высказывание отреагировал сам Кэмпбелл, после чего в зале громко засмеялись.

Что ты здесь делаешь? Убирайся отсюда к чёрту.
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Другие создатели фильма пошутили, что этот парень ждал до самых титров, чтобы сказать всем, что лента получилась не очень хорошей.

«Восстание зловещих мертвецов» — новая часть франшизы, но в ней не снялся сам Кэмпбелл. Фильм выйдет 21 апреля.

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