Илью Мэддисона узнали в ресторане и поблагодарили за детство
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Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов в своём телеграм-канале поделился интересной историей. Во время похода в ресторан вместе с женой Давыдова узнал официант.
По словам стримера, он великолепно обслужил их столик и даже поблагодарил блогера за детство. Боле того, официант подарил торт «Медовик» со свечой. Такие тёплые эмоции вызвали у Мэддисона желание стримить для своих зрителей.
Сейчас была милота. Впервые за много лет вылез в дорогой ресторан («Сахалин» на Арбате), так как отмечаем с женой свадьбу. Так официант узнал, великолепно обслужил, поблагодарил за детство и подарил медовик со свечкой, чтобы мы загадали желание (даже про свадьбу знал!). Это было приятно. Даже захотелось снова стримить для таких прекрасных людей, как мои зрители.
Напомним, что ещё 6 февраля Давыдов объявил о завершении стримерской карьеры и заявил, что прямые трансляции отравляют его жизнь.
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