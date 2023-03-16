Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илью Мэддисона узнали в ресторане и поблагодарили за детство

Илью Мэддисона узнали в ресторане и поблагодарили за детство
Комментарии

Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов в своём телеграм-канале поделился интересной историей. Во время похода в ресторан вместе с женой Давыдова узнал официант.

По словам стримера, он великолепно обслужил их столик и даже поблагодарил блогера за детство. Боле того, официант подарил торт «Медовик» со свечой. Такие тёплые эмоции вызвали у Мэддисона желание стримить для своих зрителей.

Сейчас была милота. Впервые за много лет вылез в дорогой ресторан («Сахалин» на Арбате), так как отмечаем с женой свадьбу. Так официант узнал, великолепно обслужил, поблагодарил за детство и подарил медовик со свечкой, чтобы мы загадали желание (даже про свадьбу знал!). Это было приятно. Даже захотелось снова стримить для таких прекрасных людей, как мои зрители.
«Мандалорец» за 50 минут уничтожил новую трилогию фильмов «Звёздные войны» «Мандалорец» за 50 минут уничтожил новую трилогию фильмов «Звёздные войны»

Напомним, что ещё 6 февраля Давыдов объявил о завершении стримерской карьеры и заявил, что прямые трансляции отравляют его жизнь.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023