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По мотивам антиутопического фильма «Гаттака» снимут сериал

По мотивам антиутопического фильма «Гаттака» снимут сериал
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Как сообщает издание Variety, телеканал Showtime работает над сериалом по фильму «Гаттака». Шоураннером и продюсером шоу стал Алекс Ганса, известный по сериалу «24 часа» и «Родина». Судя по всему, будущий сериал адаптирует сюжет фильма 1997 года в телевизионный формат.

Оригинальная картина рассказывала о недалёком будущем, в котором люди разделены на «идеальных» и «дефектных». Именно первым разрешено стать космонавтами, в то время как вторые жёстко ограничены в правах и возможностях. Главный герой Винсент Фримен как раз оказывается «дефектным» и подменяет «идеального» сотрудника корпорации ГАТТАКА, чтобы войти в команду рейса на Титан, спутник Сатурна.

Главные роли в фильме сыграли Итан Хоук («Тренировочный день»), Ума Турман («Убить Билла») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). У будущей адаптации пока нет ни актёрского состава, ни хотя бы примерной даты выхода.

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