Продажи ноутбуков из России стремительно растут. Они заняли почти 10% отечественного рынка

В 2022 году российские производители ноутбуков более чем вдвое увеличили свою долю на отечественном рынке — она составила 9% против 4% годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию GS Group, информацию подтвердили и ритейлеры. В 2020 году этот показатель был еще ниже — 3%, то есть за два года он вырос втрое.
Многие российские производители в 2022-м вышли на рынок ноутбуков впервые. Например, поставки гаджетов бренда Raybook начались в прошлом году, и он сразу же вошёл в топ-10 по отгрузкам устройств. Среди новых изготовителей ноутбуков в компании также называют F+, которой владеет «Марвел-Дистрибуция», а также многих других.
Доля российских изготовителей растёт и на компьютерном рынке в целом — в 2022 году первое место на нём заняла организация IRU (19,2% общих продаж настольных ПК и ноутбуков в РФ).
Одной из главных причин роста поставок российских ноутбуков стал перенос их производства в РФ и развитие контрактной сборки электроники, рассказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. В сложившейся ситуации это даёт преимущества на закупках техники в госструктурах, в госкомпаниях и других сферах, где использование иностранной электроники ограничено.
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