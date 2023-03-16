Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти не изменились, несмотря на санкции

Поставки в Россию современных процессоров в 2022 году почти не снизились, несмотря на санкции и ограничения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на рынке электроники и данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Так, в прошлом году в Россию поступило около 782 тыс. процессоров Intel, что на 9% больше результата 2021 года. Поставки фирмы AMD, наоборот, уменьшились вдвое — до 143 тыс. штук. Объём поставок прочих фирм увеличился в 2,5 раза — до 102 тыс. Какие это бренды, собеседник издания не уточнил, отметив лишь, что среди них есть китайские и корейские компании.
Intel и AMD ещё долго будут оставаться на верхних строчках по объёму поставок микросхем в РФ, поскольку в основном всё востребованное в стране оборудование работает на архитектуре Intel x86, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.
В сравнении с Intel и AMD остальные поставщики «выглядят карликами», согласен акционер «СМИ Холдинга» Александр Калинин. По его словам, другие процессоры в основном используются не в вычислительной технике, а в маршрутизаторах и другом связанном оборудовании.
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